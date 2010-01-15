Старение организма < Возрастные болезни
Входит, также, в раздел Актуальность проблемы.
Синонимы: Возрастзависимые заболевания; Болезни старости
См. подразделы:
От чего люди умирают чаще всего?
Потеря эластичности лёгкими
Болезнь Альцгеймера
Инсульт
Инфаркт миокарда
Сердечный приступ
Сердечная недостаточность
Ишемическая болезнь сердца
Смертельно-опасные заболевания
Увеличение массы тела
Возрастная депрессия
Онкологические заболевания
Возрастная гипертония
Возрастной сахарный диабет
Артриты
Болезнь Паркинсона
Старческая деменция
Слепота
Менопауза
Андропауза
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Изменен: 15.01.10
Узлов всего: 3 914. Узлов на вкладке: 824.
Узлов в узле: 251. Последнее обновление: 20.01.13 19:01
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